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Мьянма потрясла Таиланд

Землетрясение в Юго-Восточной Азии снизит активность туристов

В результате землетрясения 28 марта в Юго-Восточной Азии с эпицентром в Мьянме погибли не менее 154 человек и пострадали более 700. События практически не затронули популярные у россиян курорты, но могут привести к отмене части бронирований, средства за которые турбизнес будет возвращать за вычетом фактических расходов. Спрос на туры в Таиланд и Мьянму в ближайшие две недели может быть снижен.

Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км от города Мандалай

Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км от города Мандалай

Фото: Stringer / Reuters

Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км от города Мандалай

Фото: Stringer / Reuters

Землетрясение в Юго-Восточной Азии охватило несколько стран региона, в том числе Таиланд. Эпицентр находился в Мьянме, в 16 км от города Мандалай с населением около 1,5 млн человек. Магнитуда, по данным Геологической службы США, составила 7,7.

В Мьянме землетрясение затронуло пять городов, разрушив мосты на скоростной трассе Янгон—Мандалай и некоторые здания. Myanmar Now опубликовало снимки, на которых видно, как рухнула часовая башня и часть стены у Мандалайского дворца.

Погибли по меньшей мере 144 человека, более 700 ранены, сообщил Bloomberg со ссылкой на власти страны. В Бангкоке недалеко от популярного рынка Чатучак рухнуло строящееся 33-этажное здание. Погибли не менее десяти человек, 101 считается пропавшим без вести.

Как предупредил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, в столичном регионе сохраняется опасность афтершоков. Толчки также ощущались в Китае и Вьетнаме.

Землетрясение в Мьянме и Таиланде. Главное

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Таиланд — одно из наиболее востребованных туристических направлений. По данным местного министерства туризма и спорта, в 2024 году страну посетили 1,75 млн российских путешественников, за год показатель увеличился на 17,8%. По подсчетам Travelata.ru, Таиланд формирует 5% бронирований организованных туристов на майские праздники и занимает четвертое место по популярности среди зарубежных направлений. По подсчетам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, сейчас в Бангкоке находятся примерно 2 тыс. российских туристов, около 600 из них — организованные. Также в Бангкоке может быть много постоянно проживающих россиян.

В Мьянме, по данным местных властей, в 2024 году побывали 3,9 тыс. россиян. Год к году показатель вырос на 19%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева называет Мьянму скорее не курортным, а экскурсионным направлением. Туроператоры формируют туда программы, но о массовых поездках речи нет. Эксперт связывает это с низкой представленностью, нередкими вооруженными конфликтами и ограниченным авиасообщением (в Мьянму отправляется только рейс из Новосибирска).

В туроператоре «Русский экспресс» обращают внимание на то, что сейсмическая активность затронула преимущественно северные регионы Таиланда, включая Чиангмай и Чианграй, где частично ограничена работа аэропортов.

Эти локации не пользуются высоким спросом у туристов, посещающих страну для курортного отдыха. Остальные аэропорты работают штатно, возможны незначительные задержки рейсов. Толчки в Бангкоке и Паттайе не привели к значительным разрушениям в туристических зонах, Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуи и другие южные курорты не пострадали, уточнили в «Русском экспрессе».

В «Русском экспрессе», «Слетать.ру» и «Интуристе» пока не фиксируют аннулирования туров в Таиланд и Мьянму. Но основатель юридического агентства «Персона грата» (специализируется на туристическом рынке) Георгий Мохов поясняет, что любые крупные потрясения приводят к отмене или переносу небольшой части поездок. «Есть тревожные туристы, в основном это люди с детьми, которые планируют лететь через несколько дней после негативных новостей»,— говорит он.

Господин Мохов объясняет, что туроператоры будут обязаны вернуть туристам полную стоимость бронирования только в случае выхода официального предупреждения об опасности пребывания в стране.

Их могут последовательно выпустить местные власти, российский МИД и Минэкономики. Но такие предупреждения, по словам юриста, выходят довольно редко. Чаще возникают локальные рекомендации — исключить посещение отдельных мест или районов. Тогда туроператоры проводят возвраты в рамках договорных отношений, за вычетом фактически понесенных расходов. Их размер может варьироваться в зависимости от условий перевозки и размещения, поясняет Георгий Мохов. Нередко, по его словам, у компании могут задепонировать средства, сдвинув срок поездки.

Негативным последствием для рынка может стать снижение активности бронирований. Дарья Домостроева говорит, что в течение 28 марта произошло падение спроса или даже остановка продаж популярных курортов Таиланда. Негативный тренд обычно сохраняется в течение примерно двух недель. Например, землетрясения в Турции в 2023 году привели к снижению спроса на 30–50% в течение первой недели после событий, схожий эффект наблюдался после наводнения в Дубае в 2024 году, говорит она. Госпожа Домостроева не исключает, что для Мьянмы последствия могут быть более долгосрочными из-за серьезного характера повреждений.

Александра Мерцалова, Наталия Портякова

Фотогалерея

Землетрясения XXI века

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Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Фото: Reuters

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Фото: Petros Giannakouris / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Фото: Andy Wong / AP

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Фото: Greg Baker / AP

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

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Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Фото: Reuters

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Фото: Petros Giannakouris / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Фото: Andy Wong / AP

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Фото: Greg Baker / AP

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

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