Мьянма потрясла Таиланд

В результате землетрясения 28 марта в Юго-Восточной Азии с эпицентром в Мьянме погибли не менее 154 человек и пострадали более 700. События практически не затронули популярные у россиян курорты, но могут привести к отмене части бронирований, средства за которые турбизнес будет возвращать за вычетом фактических расходов. Спрос на туры в Таиланд и Мьянму в ближайшие две недели может быть снижен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км от города Мандалай

Фото: Stringer / Reuters Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км от города Мандалай

Фото: Stringer / Reuters

Землетрясение в Юго-Восточной Азии охватило несколько стран региона, в том числе Таиланд. Эпицентр находился в Мьянме, в 16 км от города Мандалай с населением около 1,5 млн человек. Магнитуда, по данным Геологической службы США, составила 7,7.

В Мьянме землетрясение затронуло пять городов, разрушив мосты на скоростной трассе Янгон—Мандалай и некоторые здания. Myanmar Now опубликовало снимки, на которых видно, как рухнула часовая башня и часть стены у Мандалайского дворца.

Погибли по меньшей мере 144 человека, более 700 ранены, сообщил Bloomberg со ссылкой на власти страны. В Бангкоке недалеко от популярного рынка Чатучак рухнуло строящееся 33-этажное здание. Погибли не менее десяти человек, 101 считается пропавшим без вести.

Как предупредил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, в столичном регионе сохраняется опасность афтершоков. Толчки также ощущались в Китае и Вьетнаме.

Таиланд — одно из наиболее востребованных туристических направлений. По данным местного министерства туризма и спорта, в 2024 году страну посетили 1,75 млн российских путешественников, за год показатель увеличился на 17,8%. По подсчетам Travelata.ru, Таиланд формирует 5% бронирований организованных туристов на майские праздники и занимает четвертое место по популярности среди зарубежных направлений. По подсчетам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, сейчас в Бангкоке находятся примерно 2 тыс. российских туристов, около 600 из них — организованные. Также в Бангкоке может быть много постоянно проживающих россиян.

В Мьянме, по данным местных властей, в 2024 году побывали 3,9 тыс. россиян. Год к году показатель вырос на 19%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева называет Мьянму скорее не курортным, а экскурсионным направлением. Туроператоры формируют туда программы, но о массовых поездках речи нет. Эксперт связывает это с низкой представленностью, нередкими вооруженными конфликтами и ограниченным авиасообщением (в Мьянму отправляется только рейс из Новосибирска).

В туроператоре «Русский экспресс» обращают внимание на то, что сейсмическая активность затронула преимущественно северные регионы Таиланда, включая Чиангмай и Чианграй, где частично ограничена работа аэропортов.

Эти локации не пользуются высоким спросом у туристов, посещающих страну для курортного отдыха. Остальные аэропорты работают штатно, возможны незначительные задержки рейсов. Толчки в Бангкоке и Паттайе не привели к значительным разрушениям в туристических зонах, Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуи и другие южные курорты не пострадали, уточнили в «Русском экспрессе».

В «Русском экспрессе», «Слетать.ру» и «Интуристе» пока не фиксируют аннулирования туров в Таиланд и Мьянму. Но основатель юридического агентства «Персона грата» (специализируется на туристическом рынке) Георгий Мохов поясняет, что любые крупные потрясения приводят к отмене или переносу небольшой части поездок. «Есть тревожные туристы, в основном это люди с детьми, которые планируют лететь через несколько дней после негативных новостей»,— говорит он.

Господин Мохов объясняет, что туроператоры будут обязаны вернуть туристам полную стоимость бронирования только в случае выхода официального предупреждения об опасности пребывания в стране.

Их могут последовательно выпустить местные власти, российский МИД и Минэкономики. Но такие предупреждения, по словам юриста, выходят довольно редко. Чаще возникают локальные рекомендации — исключить посещение отдельных мест или районов. Тогда туроператоры проводят возвраты в рамках договорных отношений, за вычетом фактически понесенных расходов. Их размер может варьироваться в зависимости от условий перевозки и размещения, поясняет Георгий Мохов. Нередко, по его словам, у компании могут задепонировать средства, сдвинув срок поездки.

Негативным последствием для рынка может стать снижение активности бронирований. Дарья Домостроева говорит, что в течение 28 марта произошло падение спроса или даже остановка продаж популярных курортов Таиланда. Негативный тренд обычно сохраняется в течение примерно двух недель. Например, землетрясения в Турции в 2023 году привели к снижению спроса на 30–50% в течение первой недели после событий, схожий эффект наблюдался после наводнения в Дубае в 2024 году, говорит она. Госпожа Домостроева не исключает, что для Мьянмы последствия могут быть более долгосрочными из-за серьезного характера повреждений.

Александра Мерцалова, Наталия Портякова