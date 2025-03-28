Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с землетрясением в стране. Сообщение главы государства опубликовано пресс-службой Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aung Shine Oo / AP Фото: Aung Shine Oo / AP

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения… В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия — пожелания скорейшего выздоровления»,— говорится в сообщении Владимира Путина.

Сегодня, 28 марта, в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,9. Сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли, 200 человек пострадали. Толчки от землетрясения ощутили и в соседних странах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от стихийного бедствия.

Подробности — в материале «Ъ» «Юго-Восточную Азию потрясла стихия».