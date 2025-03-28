Кремль готов помочь Мьянме, пострадавшей от землетрясения

Россия готова оказать помощь Мьянме и остальным странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от землетрясения, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако таких просьб Москва еще не получала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aung Shine Oo / AP Фото: Aung Shine Oo / AP

«Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно. Властям соответствующих стран необходимо время для оценки ущерба и разрушений»,— отметил господин Песков в ходе пресс-колла. По его словам, если запросы все же будут, российская сторона их оперативно рассмотрит.

В пятницу, 28 марта, в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Толчки также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

В Бангкоке рухнуло многоэтажное здание. Как пишет Reuters, в Таиланде погибли три человека и более 80 пропали без вести. Известно о 20 погибших в городе Мандалай в Мьянме, как минимум 200 человек пострадали.

Подробности — в материале «Ъ» «Юго-Восточную Азию потрясла стихия».