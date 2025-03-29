Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 694

В Мьянме в результате землетрясения, которое произошло 28 марта, погибли 694 человека, передает AFP. Еще 1,67 тыс. человек пострадали, 68 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 144 погибших.

В течение последних суток сообщалось о многочисленных афтершоках землетрясения в Мьянме. Власти страны объявили чрезвычайное положение в шести регионах.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме утром 28 марта. Эпицентр находился примерно в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны, в котором проживают 1,5 млн человек.

Подземные толчки ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В Таиланде известно о как минимум 10 погибших, 16 пострадавших и более 100 пропавших без вести.

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