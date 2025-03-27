Путин: Россия открыта к сотрудничеству со странами Запада в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к сотрудничеству со всеми странами в сфере совместных проектов в Арктике. Выступая на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога», господин Путин уточнил, что не исключает сотрудничества с западными государствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в Мурманске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин в Мурманске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе»,— сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).

Владимир Путин также заявил, что Россия намерена сделать все для защиты своего суверенитета в Заполярье и обеспечения национальных интересов в регионе. Он добавил, что Россия не собирается угрожать ничьим интересам в Арктике, однако страна внимательно следит за развитием ситуации и усиливает силы реагирования в регионе.

О рабочей поездке президента читайте в материале «Ъ» «Его полярное сиятельство».