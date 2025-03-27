Путин пообещал, что российских военнослужащих в Арктике станет больше

Количество военнослужащих РФ в Арктической зоне будет расти, заявил президент Владимир Путин на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога». По его словам, необходимо также продлить программу реновации военных городков в Арктике, где живут российские офицеры и их семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд руб. Хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе — количество военнослужащих здесь будет расти»,— сказал глава государства.

Господин Путин призвал Минобороны работать в связке с Минстроем и регионами, чтобы определить, какие ресурсы и в какие сроки следует выделить на поддержку реновации.

«Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры»,— заключил президент.