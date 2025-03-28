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Коммерсантъ FM
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 29–30 марта

27 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мюзикл с Венсаном Касселем «Дольче!» и французская черная комедия «Девушки на балконе». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Дольче!
Девушки на балконе
Наступит лето
Мастер
Тайна в ее глазах
Шоугерл
Папа умер в субботу
Жар-птица
Особо опасный пассажир
Босс
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Дольче! (The Opera!, 2024)

Дольче!

  • Режиссеры: Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе
  • В ролях: Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Мариам Баттистелли
  • Жанр: мюзикл, фэнтези, драма / Франция, Италия / 106 мин.
  • Слоган: «Сила любви, великая музыка, Венсан Кассель, Фанни Ардан и костюмы Dolce & Gabbana»
  • В прокате: с 27 марта

Кинокритик Юлия Шагельман: «Визуальное решение фильма конгениально музыкальному и отличается таким же невысоким полетом фантазии. Все происходит на фоне пламенеющих компьютерных задников в черных, красных и золотых тонах. А, например, под арию "Un bel di vedremo" из "Мадам Баттерфляй" они сменяются столь же компьютерной сакурой и восходом над горой Фудзи, достигая вершины пошлости. И пусть Dolce & Gabbana не поскупились на наряды, получился в результате не индпошив, а ширпотреб».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Концерт по обновкам».

Девушки на балконе (Les femmes au balcon, 2024)

Девушки на балконе

  • Режиссеры: Ноэми Мерлан
  • В ролях: Сухейла Якуб, Санда Кодряну, Ноэми Мерлан, Лукас Браво, Надеж Боссон-Диань, Кристоф Монтене
  • Жанр: комедия, ужасы, фэнтези / Франция / 104 мин.
  • В прокате: с 27 марта

Кинокритик Михаил Трофименков: «…не испытал никаких добрых чувств к новому фильму Мерлан — генитальной черной трагикомедии, оборачивающейся в финале феминистским манифестом самого вульгарного толка».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Знойно-воспалительный процесс».

Наступит лето (Summer Will Come, 2024)

Наступит лето

  • Режиссер: Кирилл Султанов
  • В ролях: Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Кирилл Кяро, Арсений Каверзин, Денис Хохрин
  • Жанр: драма, криминал / Россия, Германия / 90 мин.
  • В прокате: с 27 марта

Режиссер Кирилл Султанов: «Задумка фильма родилась благодаря сцене с "Тайной вечерей", потому что я сам был участником подобной. Я попал на день рождения к такому же мажору, как Дэн, и он тоже распределял "роли" апостолов среди гостей. При этом мы были очень поверхностно знакомы, и меня этот образ поразил. Библейские мотивы вообще для фильма важны — темы покаяния, искупления, заповедей. Несмотря на криминальный антураж, это притча».

Полное интервью с режиссером картины Кириллом Султановым — в материале «Ъ-Weekend».

Мастер (A Working Man, 2025)

Мастер

  • Режиссер: Дэвид Эйр
  • В ролях: Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья
  • Жанр: боевик / Великобритания, США / 116 мин.
  • Слоган: «В своем деле он — лучший»
  • В прокате: с 27 марта

Кинопрокатчик Global Film: «Левон Кейд — рабочий на стройке, но когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки».

Тайна в ее глазах (Magpie, 2024)

Тайна в ее глазах

  • Режиссер: Сэм Йэтс
  • В ролях: Дейзи Ридли, Шазад Латиф, Матильда Анна Ингрид Лутс, Хиба Ахмед, Алистэр Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер
  • Жанр: триллер / Великобритания, США / 90 мин.
  • Слоган: «Большие последствия маленькой лжи»
  • В прокате: с 27 марта

Кинопрокатчик «Экспонента»: «После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Анетт замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей».

Шоугерл (The Last Showgirl, 2024)

Шоугерл

  • Режиссер: Джиа Коппола
  • В ролях: Памела Андерсон, Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Джейми Ли Кертис, Билли Лурд
  • Жанр: драма, мелодрама / США / 88 мин.
  • В прокате: с 20 марта

Кинокритик Юлия Шагельман: «Подход авторов одновременно честен и эмпатичен: их герои могут быть недалекими, самостоятельно упустившими все свои шансы, променявшими что-то очень важное на "груди, стразы и радость", как Шелли характеризует свое шоу. Но это живые люди, и они заслуживают того, в чем мир больших вещей и событий отказывает им снова и снова,— серьезного к себе отношения».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Да, были груди в наше время ».

Папа умер в субботу (2024)

Папа умер в субботу

  • Режиссер: Зака Абдрахманова
  • В ролях: Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай, Елена Руфанова, Данагуль Темирсултанова
  • Жанр: драма / Россия / 92 мин.
  • В прокате: с 20 марта

Кинокритик Юлия Шагельман: «Несмотря на болезненность поднимаемых тем — таких как, например, домашнее насилие, разрыв поколений, усугубляющийся разрывом территориальным и культурным, и все тот же удушающий строй жизни, не меняющийся уже сотни лет и не желающий отпускать тех, кто в него не вписывается,— сама постановщица говорит о том, что хотела снять светлое кино, и это у нее получилось».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сочувствие юмора».

Жар-птица (2024)

Жар-птица

  • Режиссер: Роман Михайлов
  • В ролях: Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Хаски (Дмитрий Кузнецов)
  • Жанр: драма / Россия, Индия / 90 мин.
  • В прокате: с 20 марта

Актриса Александра Киселева: «Многое в творчестве и работе этого режиссера кажется почти магическим, но за этим стоит серьезный труд. Просто когда ты круто делаешь свою работу, к тебе притягиваются такие же крутые люди. Они тебя замечают, и у вас происходит сотворчество».

Впечатления о работе с режиссером картины Романом Михайловым — в интервью «Ъ-Weekend».

Особо опасный пассажир (Flight Risk, 2025)

Особо опасный пассажир

  • Режиссер: Мэл Гибсон
  • В ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини, Мааз Али, Пол Бен-Виктор
  • Жанр: триллер / США / 91 мин.
  • Слоган: «Ожидается турбулентность»
  • В прокате: с 20 марта

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм снят за $26,5 млн — сумма по нынешним временам небольшая, но при просмотре и она кажется завышенной. Здесь всего три героя (остальные появляются в виде голосов по радиосвязи и некоторого количества эпизодников в начале и в конце), а действие по большей части разворачивается в замкнутом пространстве потрепанного одномоторного самолета. Наверное, на воздушные съемки и ушла большая часть бюджета».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Полет ненормальный».

Босс (Iddu, 2024)

Босс

  • Режиссеры: Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца
  • В ролях: Тони Сервилло, Элио Джермано, Даниэла Марра, Барбора Бобулова, Фаусто Руссо Алези, Джузеппе Тантильо
  • Жанр: драма, криминал / Италия, Франция / 122 мин.
  • В прокате: с 20 марта

Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Маттео Мессина Денаро родился 26 апреля 1962 года в семье сицилийского мафиози Франческо Мессина Денаро. По разным данным, Денаро убил не менее 50 человек, в частности, принял участие в убийстве итальянских судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые активно боролись с мафией на Сицилии.

Новая драма Антонио Пьяцца и Фабио Грассадониа охватывает 30-летний период, который Денаро провел в бегах».

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