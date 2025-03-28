Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Визуальное решение фильма конгениально музыкальному и отличается таким же невысоким полетом фантазии. Все происходит на фоне пламенеющих компьютерных задников в черных, красных и золотых тонах. А, например, под арию "Un bel di vedremo" из "Мадам Баттерфляй" они сменяются столь же компьютерной сакурой и восходом над горой Фудзи, достигая вершины пошлости. И пусть Dolce & Gabbana не поскупились на наряды, получился в результате не индпошив, а ширпотреб».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Концерт по обновкам».