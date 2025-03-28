Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 29–30 марта
27 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мюзикл с Венсаном Касселем «Дольче!» и французская черная комедия «Девушки на балконе». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Дольче!
- Режиссеры: Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе
- В ролях: Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Мариам Баттистелли
- Жанр: мюзикл, фэнтези, драма / Франция, Италия / 106 мин.
- Слоган: «Сила любви, великая музыка, Венсан Кассель, Фанни Ардан и костюмы Dolce & Gabbana»
- В прокате: с 27 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Визуальное решение фильма конгениально музыкальному и отличается таким же невысоким полетом фантазии. Все происходит на фоне пламенеющих компьютерных задников в черных, красных и золотых тонах. А, например, под арию "Un bel di vedremo" из "Мадам Баттерфляй" они сменяются столь же компьютерной сакурой и восходом над горой Фудзи, достигая вершины пошлости. И пусть Dolce & Gabbana не поскупились на наряды, получился в результате не индпошив, а ширпотреб».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Концерт по обновкам».
Девушки на балконе
- Режиссеры: Ноэми Мерлан
- В ролях: Сухейла Якуб, Санда Кодряну, Ноэми Мерлан, Лукас Браво, Надеж Боссон-Диань, Кристоф Монтене
- Жанр: комедия, ужасы, фэнтези / Франция / 104 мин.
- В прокате: с 27 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «…не испытал никаких добрых чувств к новому фильму Мерлан — генитальной черной трагикомедии, оборачивающейся в финале феминистским манифестом самого вульгарного толка».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Знойно-воспалительный процесс».
Наступит лето
- Режиссер: Кирилл Султанов
- В ролях: Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Кирилл Кяро, Арсений Каверзин, Денис Хохрин
- Жанр: драма, криминал / Россия, Германия / 90 мин.
- В прокате: с 27 марта
Режиссер Кирилл Султанов: «Задумка фильма родилась благодаря сцене с "Тайной вечерей", потому что я сам был участником подобной. Я попал на день рождения к такому же мажору, как Дэн, и он тоже распределял "роли" апостолов среди гостей. При этом мы были очень поверхностно знакомы, и меня этот образ поразил. Библейские мотивы вообще для фильма важны — темы покаяния, искупления, заповедей. Несмотря на криминальный антураж, это притча».
Полное интервью с режиссером картины Кириллом Султановым — в материале «Ъ-Weekend».
Мастер
- Режиссер: Дэвид Эйр
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья
- Жанр: боевик / Великобритания, США / 116 мин.
- Слоган: «В своем деле он — лучший»
- В прокате: с 27 марта
Кинопрокатчик Global Film: «Левон Кейд — рабочий на стройке, но когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки».
Тайна в ее глазах
- Режиссер: Сэм Йэтс
- В ролях: Дейзи Ридли, Шазад Латиф, Матильда Анна Ингрид Лутс, Хиба Ахмед, Алистэр Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер
- Жанр: триллер / Великобритания, США / 90 мин.
- Слоган: «Большие последствия маленькой лжи»
- В прокате: с 27 марта
Кинопрокатчик «Экспонента»: «После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Анетт замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей».
Шоугерл
- Режиссер: Джиа Коппола
- В ролях: Памела Андерсон, Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Джейми Ли Кертис, Билли Лурд
- Жанр: драма, мелодрама / США / 88 мин.
- В прокате: с 20 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Подход авторов одновременно честен и эмпатичен: их герои могут быть недалекими, самостоятельно упустившими все свои шансы, променявшими что-то очень важное на "груди, стразы и радость", как Шелли характеризует свое шоу. Но это живые люди, и они заслуживают того, в чем мир больших вещей и событий отказывает им снова и снова,— серьезного к себе отношения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Да, были груди в наше время ».
Папа умер в субботу
- Режиссер: Зака Абдрахманова
- В ролях: Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай, Елена Руфанова, Данагуль Темирсултанова
- Жанр: драма / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 20 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Несмотря на болезненность поднимаемых тем — таких как, например, домашнее насилие, разрыв поколений, усугубляющийся разрывом территориальным и культурным, и все тот же удушающий строй жизни, не меняющийся уже сотни лет и не желающий отпускать тех, кто в него не вписывается,— сама постановщица говорит о том, что хотела снять светлое кино, и это у нее получилось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сочувствие юмора».
Жар-птица
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Хаски (Дмитрий Кузнецов)
- Жанр: драма / Россия, Индия / 90 мин.
- В прокате: с 20 марта
Актриса Александра Киселева: «Многое в творчестве и работе этого режиссера кажется почти магическим, но за этим стоит серьезный труд. Просто когда ты круто делаешь свою работу, к тебе притягиваются такие же крутые люди. Они тебя замечают, и у вас происходит сотворчество».
Впечатления о работе с режиссером картины Романом Михайловым — в интервью «Ъ-Weekend».
Особо опасный пассажир
- Режиссер: Мэл Гибсон
- В ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини, Мааз Али, Пол Бен-Виктор
- Жанр: триллер / США / 91 мин.
- Слоган: «Ожидается турбулентность»
- В прокате: с 20 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм снят за $26,5 млн — сумма по нынешним временам небольшая, но при просмотре и она кажется завышенной. Здесь всего три героя (остальные появляются в виде голосов по радиосвязи и некоторого количества эпизодников в начале и в конце), а действие по большей части разворачивается в замкнутом пространстве потрепанного одномоторного самолета. Наверное, на воздушные съемки и ушла большая часть бюджета».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Полет ненормальный».
Босс
- Режиссеры: Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца
- В ролях: Тони Сервилло, Элио Джермано, Даниэла Марра, Барбора Бобулова, Фаусто Руссо Алези, Джузеппе Тантильо
- Жанр: драма, криминал / Италия, Франция / 122 мин.
- В прокате: с 20 марта
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Маттео Мессина Денаро родился 26 апреля 1962 года в семье сицилийского мафиози Франческо Мессина Денаро. По разным данным, Денаро убил не менее 50 человек, в частности, принял участие в убийстве итальянских судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые активно боролись с мафией на Сицилии.
Новая драма Антонио Пьяцца и Фабио Грассадониа охватывает 30-летний период, который Денаро провел в бегах».