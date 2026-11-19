МУС был основан в июле 1998 года. Юридической основой стал Римский статут, который подписали примерно 120 государств—членов ООН. В компетенцию суда входит преследование физлиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Согласно положениям Римского статута, он применяется ко всем лицам вне зависимости от их должностного положения, в том числе к главам государства, членам правительств и парламентариям.