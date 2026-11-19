Россия, США и Китай призвали МУС не злоупотреблять полномочиями
Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями, указано в совместном заявлении президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
МУС был основан в июле 1998 года. Юридической основой стал Римский статут, который подписали примерно 120 государств—членов ООН. В компетенцию суда входит преследование физлиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Согласно положениям Римского статута, он применяется ко всем лицам вне зависимости от их должностного положения, в том числе к главам государства, членам правительств и парламентариям.
«Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение»,— указано в коммюнике.
19 ноября в Шэньчжэне состоялась первая встреча лидеров России, США и Китая. Переговоры длились около полутора часов, большая их часть прошла в закрытом от прессы формате. Дональд Трамп во время встречи заявил, что МУС вышел из-под контроля.