Путин, Си и Трамп: в ядерной войне не может быть победителей
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин в коммюнике по итогам трехсторонней встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне заявили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
«Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия», — отмечается в тексте итогового заявления глав трех государств.
Во время открытой части встречи Си Цзиньпин призвал запретить ядерное оружие и уничтожить его. «Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», — заявил Си Цзиньпин.