Во время открытой части встречи Си Цзиньпин призвал запретить ядерное оружие и уничтожить его. «Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», — заявил Си Цзиньпин.