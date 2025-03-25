Полет ненормальный

В прокат вышел боевик «Особо опасный пассажир» (Flight Risk) — первая режиссерская работа Мела Гибсона спустя почти десять лет после антивоенной драмы «По соображениям совести» (2016). Скромная по масштабу и художественным достоинствам лента напомнила Юлии Шагельман фильмы категории Б времен гибсоновской молодости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая часть сюжета разыграна между тремя героями, замкнутыми в пространстве летящего кукурузника

Фото: «Global Film» Большая часть сюжета разыграна между тремя героями, замкнутыми в пространстве летящего кукурузника

Фото: «Global Film»

«Отмененный» было Мел Гибсон потихоньку возвращается в Голливуд, как и некоторые другие его «товарищи по несчастью» вроде Джонни Деппа, пересидевшего пик скандалов вокруг своей персоны в Европе. Собственно, актерская карьера Гибсона никогда не останавливалась — перерыв где-то между 2004 и 2010 годами сделал он сам, сосредоточившись на постановке таких монументальных картин, как «Страсти Христовы» (2004) и «Апокалипсис» (2006). Да, в последние лет десять он играет в основном роли второго или третьего плана в проходных жанровых фильмах, где от него ничего не требуется, кроме как зайти ненадолго в кадр и блеснуть харизмой. Но вряд ли большие роли ему не предлагают из-за шлейфа скандалов и непопулярных в Голливуде ультраконсервативных взглядов — скорее, это логичная траектория для звезды былых времен, чей расцвет пришелся на восьмидесятые и девяностые.

«Особо опасный пассажир» по стилю и духу напоминает именно об этих декадах и о фильмах, которые тогда проходили в категории «прямо на видео». Гибсон-режиссер здесь работает в том же функциональном режиме, что и Гибсон-актер последних лет: борозды, что называется, не портит, с поставленной им самим задачей справляется, но ничего выдающегося не демонстрирует, даром что сценарий Джареда Розенберга вытащили из пресловутого черного списка, куда входят лучшие работы, не сумевшие сразу найти постановщика («Пассажир» добирался до экрана четыре года).

Фильм снят за $26,5 млн — сумма по нынешним временам небольшая, но при просмотре и она кажется завышенной. Здесь всего три героя (остальные появляются в виде голосов по радиосвязи и некоторого количества эпизодников в начале и в конце), а действие по большей части разворачивается в замкнутом пространстве потрепанного одномоторного самолета. Наверное, на воздушные съемки и ушла большая часть бюджета.

Пассажиров в самолете двое — Уинстон (Тофер Грейс), бухгалтер мафии, сбежавший было от своих нанимателей, а заодно от правосудия на Аляску, и федеральный маршал Мэдолин (Мишель Докери), которая нашла его в дешевом мотеле посреди снегов. Теперь она должна доставить его на судебное слушание в Нью-Йорк, ведь пугливый ботаник заключил сделку со следствием и пообещал сдать своего босса. Транспорта в той дыре, где они встретились, нет, так что лететь в Анкоридж приходится на частном кукурузнике. За его штурвалом оказывается Дэрил (давний друг и единомышленник Гибсона Марк Уолберг), как и Уинстон, очень разговорчивый, но не в невротичном нью-йоркском стиле, а этаком добродушно-простонародном, с грубоватыми шуточками и подкатами к строгой госслужащей.

Главный спойлер фильма уже выдали все его трейлеры: на самом деле Дэрил, конечно, никакой не пилот (и даже, если на то пошло, не Дэрил), а наемный убийца, который должен устранить Уинстона, прежде чем тот доберется до суда, а заодно, само собой, убрать и Мэдолин. Уолбергу, несколько лет назад пообещавшему играть только положительные роли, продвигая таким образом традиционные ценности, видимо, наскучил этот обет, так что тут он отрывается на всю катушку, изображая психопата, который убивает даже не ради денег, а из любви к своему кровавому ремеслу (особенно зловещим его делает накладная лысина).

Боевитая Мишель Докери в очередной раз доказывает, что рафинированными английскими аристократками ее актерский диапазон не ограничивается, а Тофер Грейс отвечает в основном за комедийную разрядку и толику сентиментальности. Тридцать лет назад, конечно, роли были бы обратными: маршал был бы несгибаемым мачо с личной драмой с трагической ошибкой за плечами, а конвоировал бы он хрупкую «даму в беде». Но кроме этого гендерного перевертыша и актера ближневосточного происхождения (Мааз Али) в роли галантного диспетчера, других уступок современности Гибсон не делает. Он снимает кино из «раньшего времени», когда жизнь у всех, особенно у голливудских звезд, была проще, а фильмы длились благословенные 90 минут, не давая зрителям скучать все это время. Большего в данном случае от него и не требуется.

Юлия Шагельман