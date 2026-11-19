Си Цзиньпин рассчитывает, что «семена встречи» с Путиным и Трампом принесут плоды
Си Цзиньпин рассчитывает, что семена встречи с Путиным и Трампом принесут плоды
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что семена трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обязательно принесут плоды. Об этом он заявил по итогам переговоров в китайском Шэньчжэне.
«Сегодняшняя встреча лидеров Китая, России и США была позитивной, конструктивной и принесла значимые результаты»,— сказал Си Цзиньпин. Его слова передает Центральное телевидение Китая.
Глава КНР добавил, что все три страны едины во взглядах на поддержание стабильности в мире. По его словам, Москва, Вашингтон и Пекин считают, что диалог и переговоры — это правильный способ урегулирования разногласий.