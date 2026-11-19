«Связь нашлась, хоть и хрупкая»
Анна Кулецкая — о том, смогут ли часы узнавать по пульсу, что мы съели
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Умные часы все время чем-то интересуются. Хорошо ли мы спали, сколько прошли, почему опять долго сидим? Теперь очередь дошла до еды.
Исследователи Apple решили выяснить, можно ли узнать что-нибудь о нашем питании по сигналу датчика, который гаджет использует для измерения пульса, без фотографии тарелки и подробного отчета о завтраке. Для этого языковую модель обучили на данных и миллионах приемов пищи. Она сопоставляла показания часов с текстовыми описаниями съеденного.
Связь нашлась, хоть и хрупкая. В сигнале, записанном рядом с трапезой, обнаружились характерные особенности, которые зависели от того, что человек ел. Правда, чем дальше по времени от обеда, тем хуже алгоритм улавливал эту связь. Зато такие данные помогли лучше предсказать сытость и калорийность рациона. Но ждать, что часы сами запишут борщ, две ложки сметаны и кусок хлеба, пока рано. Исследование этого не показало.
Авторы предлагают использовать датчик как помощника для дневника питания. Человек коротко пишет, что ел, а показания часов дополняют информацию. Идея, как мне кажется, заманчивая. Особенно для тех, кто хоть раз пытался честно вести такой дневник. Сначала записываешь каждый завтрак, потом прикидываешь порции на глаз, а через неделю приложение уверено, что в среду ты питался только кофе. Будет удобно, если гаджет возьмет часть этой работы на себя.
Но пока до готовой функции далеко, это только исследование. И на вопрос, что я сегодня ел, все еще придется отвечать вручную.