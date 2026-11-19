Связь нашлась, хоть и хрупкая. В сигнале, записанном рядом с трапезой, обнаружились характерные особенности, которые зависели от того, что человек ел. Правда, чем дальше по времени от обеда, тем хуже алгоритм улавливал эту связь. Зато такие данные помогли лучше предсказать сытость и калорийность рациона. Но ждать, что часы сами запишут борщ, две ложки сметаны и кусок хлеба, пока рано. Исследование этого не показало.