Умер стендап-комик Элдос Алмазов
В возрасте 29 лет умер киргизский стендап-комик Элдос Алмазов. В этом году у него был диагностирован рак костей. Он скончался 18 ноября во время операции, сообщила в Telegram его двоюродная сестра.
«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью»,— рассказала девушка.
Элдос Алмазов родился в Киргизии. Из-за гипофизарного нанизма (эндокринное заболевание, при котором задерживается физическое развитие) его рост составлял около 130 см. Начинал карьеру со стримов на платформе Twitch. Получил известность после участия в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ в команде Алексея Щербакова. Алмазов дошел до полуфинала. Также участвовал в «Большом шоу» и Roast Battle.
После обнаружения рака Элдос Алмазов проходил химиотерапию и перенес операцию на ноге. В начале октября комик рассказывал подписчикам, что после очередного курса химиотерапии его состояние ухудшилось, и ему было тяжело даже пользоваться телефоном.