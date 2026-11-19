МЭА: выбросы CO2 от дата-центров к 2030 году вырастут на 70%
К 2030 году выбросы CO2 в атмосферу от дата-центров по всему миру вырастут на 70%, следует из ежегодного доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2026. По подсчетам МЭА, из-за активного строительства дата-центров в ближайшие годы они будут дополнительно потреблять в среднем 350 ТВт/ч электроэнергии в год.
МЭА связывает рост выбросов дата-центров с тем, что крупнейшие игроки на рынке ИИ — США и Китай — все больше используют ископаемое топливо для их снабжения. В докладе отмечается, что, хотя дата-центры являются крупнейшими покупателями электроэнергии из возобновляемых источников, их спрос на ископаемые энергоносители также растет. По прогнозам МЭА, к 2030 году около половины электроэнергии для дата-центров в Китае будут давать угольные электростанции, а в случае США 60% будет приходиться на газ. Только в ЕС к этому времени 70% электроэнергии для дата-центров будет идти из возобновляемых источников, указано в докладе.
В последнее время в разных странах участились протесты против строительства дата-центров. Их участниками выступали жители США, различных районов Европы, Азии и Африки. Протестующие недовольны, что дата-центры потребляют много электроэнергии и воды, а также меняют ландшафт и привычный уклад жизни.