МЭА связывает рост выбросов дата-центров с тем, что крупнейшие игроки на рынке ИИ — США и Китай — все больше используют ископаемое топливо для их снабжения. В докладе отмечается, что, хотя дата-центры являются крупнейшими покупателями электроэнергии из возобновляемых источников, их спрос на ископаемые энергоносители также растет. По прогнозам МЭА, к 2030 году около половины электроэнергии для дата-центров в Китае будут давать угольные электростанции, а в случае США 60% будет приходиться на газ. Только в ЕС к этому времени 70% электроэнергии для дата-центров будет идти из возобновляемых источников, указано в докладе.