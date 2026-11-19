Ушаков назвал хорошей атмосферу на встрече Путина, Си и Трампа
Атмосфера на встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа была «несколько откровенной», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, у лидеров трех стран был «конструктивный настрой».
«Атмосфера хорошая, подробности расскажет наш президент», — сказал господин Ушаков «Вестям» в ответ на просьбу прокомментировать итоги трехсторонней встречи.
Встреча господ Путина, Си и Трампа прошла на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры шли примерно полтора часа. Стороны намеревались обсудить ядерную безопасность, конфликт на Украине, укрепление взаимоотношений. В итоговом коммюнике стороны выразили приверженность реформированию ООН, договорились увеличить производство нефтепродуктов и вести диалог по снижению ядерных рисков.