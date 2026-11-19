Атмосфера на встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа была «несколько откровенной», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, у лидеров трех стран был «конструктивный настрой».