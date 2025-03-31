Дом из стекла и тумана

В прокат вышел фильм британского режиссера Сэма Йейтса «Тайна в ее глазах» (Magpie) — слегка поверхностный, но элегантный психологический триллер в лучших традициях жанра. Рассказывает Юлия Шагельман.

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Фото: Werewolf Films «Тайна в ее глазах» снята в лучших традициях триллера

Фото: Werewolf Films

Супружеская пара, Аннетт (Дейзи Ридли) и Бен (Шазад Латиф), живет в тихом лондонском пригороде. Он писатель в затяжном творческом кризисе, чья последняя книга вышла уже довольно давно и, судя по всему, особого читательского успеха не имела. Она когда-то работала в издательстве, но теперь сидит дома, присматривая за двумя детьми, бойкой младшей школьницей Матильдой (Хиба Ахмед) и младенцем Лукасом, и сходит с ума от тишины, одиночества — дом стоит на отшибе, да и в округе ничего интересного не происходит — и нереализованности. Проблемы в этом браке даже не назревают, они уже заполнили весь этот холодный дом, построенный в основном из стекла. Глядя на то, как перебрасываются дежурными репликами Бен и Аннетт, как мало в их отношениях тепла и интимности, как он морщится, слыша плач сына, и скидывает все домашние заботы на жену, даже не утруждая себя благовидными предлогами, трудно поверить, что эти двое вообще когда-то друг друга любили.

Общение с дочерью вызывает у Бена больше энтузиазма. В первую очередь потому, что Матильду выбрали на роль в кино и сопровождение ее на съемочную площадку позволяет на целый день сбежать из опостылевшего дома. Кроме того, мать девочки играет горячая итальянская штучка Алисия (Матильда Лутс), с которой Бен не против познакомиться поближе, особенно после того, как перед самым началом съемок в сеть утекает ее интимное видео.

Первая встреча оказывается многообещающей: Алисия весьма дружелюбна, она даже читала книгу Бена! Это, конечно, очевидная ложь из вежливости, но самовлюбленный писатель предпочитает в нее поверить. И вот уже актриса приглашает его с дочкой в гости. В ход идет классика жанра — прочувствованные рассказы, что жена Бена не понимает и вообще она не вполне вменяемая и сидит на таблетках. Это работает, и между Алисией и Беном завязывается телефонная переписка, тон которой с каждым следующим сообщением становится все более игривым. В то время как Аннетт, достигшей точки кипения еще до того, как стартовали события фильма, требуется все больше усилий, чтобы держать себя в руках.

Автор сценария фильма — дебютант Том Бейтман, больше известен как актер, а также муж исполнительницы главной роли Дейзи Ридли. Титры сообщают, что в основу картины легла именно ее идея, так что можно только догадываться, какие проблемы в собственном браке пара решила изжить (или предотвратить) таким образом. Впрочем, в психологические глубины авторы «Тайны в ее глазах» сильно не погружаются и на вдумчивое препарирование института брака не претендуют. Это прежде всего жанровый фильм, призванный подвести зрителя к финальному твисту и делающий это в традициях жанра.

Несмотря на важную роль, которую играют в сюжете современные технологии, такую же историю, с некоторыми поправками, легко представить себе снятой в девяностые — эпоху расцвета эротических триллеров, в центре которых оказывались женщины, вынужденные иметь дело с мужской неверностью, и мужчины, которые настолько рады обманываться, что не замечают, как их подводят к краю пропасти. Разве что тридцать лет назад создатели не упустили бы возможности показать в кадре некоторое количество обнаженной натуры, а теперь позволяют своим персонажам обнажать только эмоции.

Режиссер Сэм Йейтс работает в основном в театре: в частности, в прошлом году он поставил на Вест-Энде спектакль «Ваня» по Чехову, удостоенный нескольких премий. Также он снял для британского ТВ мини-сериал «По направлению к нулю» по Агате Кристи, вышедший в этом году, и телефильм «Агата и проклятие Иштар» (2019), где убийство расследовала уже сама королева детективов. Театральный опыт режиссера в «Тайне в ее глазах» ощутим: он ставит фильм почти как пьесу в нескольких декорациях, уделяя внимание в первую очередь работе актеров и прибегая к не самым тонким, но эффектным метафорам — например, зеркалам, которые используются во многих эпизодах, намекая на обманчивость восприятия героями самих себя и друг друга. Неожиданная развязка, помогающая сложить все улики в правильном порядке, тоже будет, хотя кто здесь настоящий преступник, понятно с самых первых кадров.

Юлия Шагельман