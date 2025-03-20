«Совмещение абсолютно несоединимых вещей — это стиль режиссера Ромы Михайлова»

Седьмой фильм доктора физико-математических наук, профессора РАН, бросившего гомологическую алгебру ради искусства, рассказывает о питерской театральной актрисе, которая летит в Индию искать мать, много лет назад пропавшую без вести и, возможно, ушедшую в некую секту. Главную роль в картине сыграла Александра Киселева. Для нее это первая работа с Романом Михайловым, и она перевернула ее отношение к кино.

Беседовала Полина Сурнина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Александра Киселева

Фото: Даня Егоров Актриса Александра Киселева

Фото: Даня Егоров

До «Жар-птицы» вы были знакомы с Михайловым?

Нет, впервые мы встретились онлайн. Роман сказал, что ищет девушку, которая может хорошо станцевать в кадре. А я трехкратная чемпионка мира по уличным танцам в стиле Vogue. Через неделю после первого разговора я оказалась в Петербурге, где Рома живет. Написала ему, и он назначил встречу в индийском кафе — это уже был намек на будущий фильм.

Когда мы договаривались, он предупредил, что будет не на связи, но точно придет. Выяснилось, что у Ромы кнопочный телефон! В сети он бывает только с домашнего компьютера, а свой номер дает тем, с кем уже подружился. Такой человек: он и артистов в фильмы берет почти всегда одних и тех же, ему так комфортно. Я считаю, это очень круто, когда режиссер составляет свою вселенную из артистов, которые ему интересны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Александра Киселева

Фото: Даня Егоров Актриса Александра Киселева

Фото: Даня Егоров

Что удивительного было потом?

Роман работает этюдным методом, принятым в театре. В кино обычно есть «застроенные» мизансцены (когда режиссер определяет положение актеров относительно друг друга.— Прим. ред.), прописанные диалоги. А тут схема другая: Рома ставит задачу прийти из точки А в точку Б, а все, что происходит между,— импровизация актера. Как режиссер он дает полную свободу действий. И мы снимаем столько дублей, сколько нужно для того, чтобы получить живой, органичный, точный результат. Это настоящее занятие искусством.

Какие впечатления остались от Индии, где проходили съемки «Жар-птицы»?

Наверное, это самое яркое мое путешествие. Я не уверена, что хочу туда вернуться в ближайшее время, но советую каждому хоть раз побывать в Варанаси или Аллахабаде, чтобы понять, что на земном шаре есть другая цивилизация. Варанаси — это город-крематорий: считается, что именно там, на берегу Ганга, заканчивается цикл реинкарнации и кремированный усопший попадает в рай.

У нас в фильме снимался реальный агхори (представитель индуистской религиозной секты.— Прим. ред.): первый русский последователь движения в Варанаси. Учение проповедует, что через саморазрушение можно прийти к богу, к духовности. Я видела, как живут агхори на берегу Ганга, питаются остатками кремированных трупов… На этом фоне московская жизнь кажется нереальной.

Когда мы первый раз приехали посмотреть на гхаты (места кремации.— Прим. ред.), у меня были слезы на глазах. И потом, в Аллахабаде и Чунаре, когда видишь детей в трущобах, если ты адекватный человек, ты понимаешь, как все у тебя хорошо и как сильно ты за это благодарен. Но самое поразительное в индийцах, что они при этом счастливы. Они не знают, как может быть по-другому, живут легко и с улыбкой,— и от знакомства с ними возникает необычное и воодушевляющее чувство.

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В «Жар-птице» тоже есть дети — перед ними выступают бродячие артисты во главе с героем Марка Эйдельштейна. Как это снимали?

Наш индийский продакшен нашел уличную сцену в Чунаре при местном учреждении типа ДК. Мы сделали реальный перфоманс, и, естественно, собралась толпа. Это было незабываемо — мы на другом конце света, на нас смотрят дети, Хаски исполняет свою новую композицию, которую еще никто не слышал… Кстати, в этой сцене можно различить, как кричат «хаски». На самом деле это «хаске», на хинди оно означает «смеясь». Рома знал это слово, вбросил в толпу — и она подхватила. Совмещение абсолютно несоединимых вещей — это стиль режиссера Ромы Михайлова.

Хаски тоже в фильме появился случайно?

Нет, он давно дружит с Романом. То, что тот якобы просто встретил его на улице в Индии и позвал в свое кино,— очередная легенда. Многое в творчестве и работе этого режиссера кажется почти магическим, но за этим стоит серьезный труд. Просто когда ты круто делаешь свою работу, к тебе притягиваются такие же крутые люди. Они тебя замечают, и у вас происходит сотворчество.

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Как на вас повлияла работа с Михайловым?

У меня сильно поменялись предпочтения и вообще мое отношение к кино. Я стала четче разделять его на коммерческое и авторское. Как правило, за авторские вещи мало кто берется, в его раскрутку вкладывается меньше денег, и оно не так популярно. Хотя, на мой взгляд, именно такие фильмы и развивают вкус, и куда-то двигают, а не просто развлекают.

К тому же своими фильмами Рома создает добрую реальность. Несмотря на то, что в них поднимаются тяжелые вопросы. И это возможно только благодаря тому, что он сам очень добрый и светлый человек.