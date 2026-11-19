Песков: тема Украины не была основной на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Тема Украины не была центральной на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль уже опубликовал совместное заявление по итогам саммита глав трех государств. Из него следует, что Россия, Китай и США намерены реформировать ООН, чтобы организация могла эффективно реагировать на глобальные вызовы. Кроме того, они планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов и вести диалог по снижению ядерных рисков.