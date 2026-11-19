Тема Украины не была центральной на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.