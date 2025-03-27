Экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов арестован по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 мая) бывшего генерального директора холдинга «Русагро» Максима Басова, сообщил корреспондент «Ъ». Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину экс-гендиректор не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Басов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Максим Басов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Господин Басов проходит фигурантом по делу основателя холдинга Вадима Мошковича. По версии следствия, господин Мошкович обманул партера во время сделки по покупке холдинга «Солнечные продукты». Ущерб от его действий оценивается в более чем 30 млрд руб. Какую роль в преступлении играл господин Басов не сообщается. Самого господина Мошковича суд арестовал ранее.

О задержании Вадима Мошковича и Максима Басова стало известно 26 марта. Правоохранительные органы также провели обыски по местам проживания топ-менеджеров «Русагро». Во время заседания об избрании меры пресечения основателя компании его адвокат сообщил, что холдинг готов выплатить 1 млрд руб. в качестве залога.

Подробнее о задержании — в материале «МВД-агро».

Никита Черненко