Суд арестовал основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве. Вину он не признал. Холдинг предлагал внести за него 1 млрд руб. залога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствие просило об аресте бизнесмена, ссылаясь на то, что он может улететь за границу на частном самолете. Также следователи сообщили, что у него есть гражданство Израиля, заграничная недвижимость, а его дочь живет во Франции, а сын — на Кипре. Сам Вадим Мошкович наличие частного самолета отрицал. Он также рассказал об имеющихся проблемах с сердцем и попросил не отправлять его в СИЗО.

Вадима Мошковича задержали накануне, 26 марта. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке холдинга «Солнечные продукты». Сумму ущерба оценивают более чем в 30 млрд руб. Вместе с Вадимом Мошковичем задержан бывший гендиректор компании Максим Басов.

Подробнее о задержании — в материале «МВД-агро».