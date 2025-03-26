МВД задержало основателя «Русагро» Вадима Мошковича

После обысков, проведенных в офисах группы компаний (ГК) «Русагро», сотрудники ФСБ и МВД задержали главу этого агрохолдинга Вадима Мошковича. Кроме того, вопросы у силовиков возникли к гендиректору ГК Тимуру Липатову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вадим Мошкович в 2019 году Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Сотрудники ФСБ у входа в здание бизнес-центра Wall street, где располагается компания «Русагро» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Вадим Мошкович в 2019 году Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Сотрудники ФСБ у входа в здание бизнес-центра Wall street, где располагается компания «Русагро» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Вадим Мошкович ранее, с 2006 по 2014 год, являлся сенатором от Белгородской области, где и сосредоточены активы холдинга. Предпринимателю следственным департаментом МВД инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Видимо, в рамках этого дела судьями Мещанского райсуда был выдан целый ряд санкций на обыски жилых помещений. Ранее состояние Вадима Мошковича оценивалось в $2 млрд. Теперь Генпрокуратура, как часто бывает после подобных задержаний, начнет выяснять, была ли коррупционная составляющая в его деятельности в Совете федерации и в случае ее наличия обратится в суд с иском о конфискации активов.

Источник, близкий к руководству компании, подтвердил «Ъ», что в ряде офисов ГК были проведены следственные мероприятия, после чего ее руководителей доставили для проведения допросов в следственный департамент МВД. При этом, отмечают собеседники «Ъ», точное число фигурантов пока неизвестно, но в уголовном деле точно говорится о предполагаемых криминальных действиях в составе организованной группы, которые привели к нанесению многомиллионного ущерба.

В белгородском офисе «Русагро» «Ъ» подтвердили, что у них проводились обыски. «В нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами,— сообщили в «Русагро». —Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании». В холдинге утверждают, что он работает в штатном режиме, а все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. «Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур»,— утверждают в «Русагро», отмечая, что «руководство компании находится на своих рабочих местах».

На фоне этих новостей акции компании падали на 19%, до 182 руб.

Николай Сергеев