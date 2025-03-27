«Русагро» предложила внести 1 млрд руб. залога за Вадима Мошковича

Адвокат основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича попросил суд приобщить к делу заявление компании с просьбой выпустить обвиняемого под залог. Уточняется, что холдинг готов внести за него 1 млрд руб., передает корреспондент «Ъ».

В Мещанском районном суде Москвы проходит заседание об избрании меры пресечения для Вадима Мошковича. Следствие просит арестовать фигуранта до 25 мая, так как опасается, что он может улететь за границу на частном самолете. Было отмечено, что у основателя компании есть гражданство Израиля и заграничная недвижимость, его дочь живет во Франции, а сын — на Кипре.

Сам Вадим Мошкович заявил, что у него нет частного самолета. Он также рассказал об имеющихся проблемах с сердцем и попросил не отправлять его в СИЗО. Вину обвиняемый не признал.

Вадима Мошковича задержали накануне, 26 марта. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке холдинга «Солнечные продукты». Сумму ущерба оценивают более чем в 30 млрд руб. Вместе с Вадимом Мошковичем задержан бывший гендиректор компании Максим Басов.

Подробнее о задержании — в материале «МВД-агро».

Никита Черненко