Вадим Мошкович, основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника» и проч., стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и был задержан полицией. По версии следствия, бизнесмен мог при покупке холдинга «Солнечные продукты» обмануть партнера, причинив тому ущерб более чем на 30 млрд руб. В «Русагро», акции которого рухнули, обещают выполнить все обязательства перед клиентами и сотрудниками. Господина Мошковича ждет арест в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МВД будет добиваться ареста Вадима Мошковича (на фото) по обвинению в хищении 30 млрд руб.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ МВД будет добиваться ареста Вадима Мошковича (на фото) по обвинению в хищении 30 млрд руб.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Следственные действия, в которых участвовали сотрудники ФСБ и полиции, в том числе специалисты ГУЭБиПК МВД, практически одновременно были проведены в офисах «Русагро» в Москве, Белгороде и ряде других городов, а также в домах и квартирах топ-менеджеров ГК. Только на производство последних Мещанский райсуд Москвы выдал с десяток разрешений. Не обошлось и без обысков, оформленных как неотложные следственные действия. В ходе этих мероприятий изымались документы как на электронных носителях, так и в бумажном варианте, телефоны, серверы и проч.

Целый ряд руководителей холдинга, в том числе Вадим Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, были задержаны оперативниками. Причем за господином Басовым, по данным источников “Ъ”, пришли домой в шесть часов утра.

По итогам мероприятий господа Мошкович и Басов оказались в здании следственного департамента МВД в Газетном переулке, где их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК, по каждой из них предусмотрено до десяти лет заключения), и допросили в качестве обвиняемых. Никто из фигурантов вину не признал.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению предпринимателя Владислава Бурова, сообщили “Ъ” в его окружении, отметив, что расследованию долгое время не давали ход.

В ноябре 2018 года ГК «Русагро» сообщила, что выкупила права требований по кредитам, выданным Россельхозбанком холдингу «Солнечные продукты» (выпускает масло под брендом «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез»). Сумма этой сделки составила 34,7 млрд руб., или около 80% от общей задолженности «Солнечных продуктов», которые «Русагро» обещал выплатить в рассрочку. Все кредиты холдинга были обеспечены активами компании, включая три масложировых комбината в Москве, Саратове, Новосибирске, а также около 650 тыс. га сельскохозяйственных земель в Саратовской области.

При заключении этой сделки «Русагро» сообщал, что основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров останется совладельцем компании и станет членом совета директоров. Но в итоге, по версии господина Бурова, произошел рейдерский захват его активов. Он потерял бизнес и множество земельных участков, а решить проблемы с помощью судов не смог — его иски отклонялись по самым разным основаниям.

Отметим, что стопроцентным владельцем «Солнечных продуктов» сам господин Буров стал в 2007 году, выкупив долю у одного из создателей холдинга Вячеслава Володина, являющегося сейчас спикером Госдумы. Для комментариев господин Буров доступен не был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В офисе «Русагро» прошли маски-шоу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В офисе «Русагро» прошли маски-шоу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами,— сообщили в свою очередь в "Русагро".— Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании». В холдинге утверждают, что он работает в штатном режиме, а все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. «Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур»,— утверждают в «Русагро», отмечая, что «руководство компании находится на своих рабочих местах».

Уже в четверг, 27 марта Мещанский райсуд Москвы может рассмотреть ходатайства следствия с требованиями об арестах фигурантов расследования. Учитывая предполагаемый ущерб в особо крупном размере (более 30 млрд руб.), избежать тюрьмы обвиняемым будет весьма сложно.

Даже нахождение под санкциями недружественных государств в связи с событиями на Украине, как в случае с господином Мошковичем, вовсе не гарантирует, что в отношении него не будет применена самая строгая мера пресечения в виде помещения в СИЗО. Тем более представителям защиты фигурантов уже было заявлено, что в уголовном деле вскоре могут появиться и другие обвиняемые (пока говорится о неустановленных лицах) и дополнительные эпизоды.

Информация о задержании основателя «Русагро» Вадима Мошковича уже привела к резкому падению акций компании. На торгах Московской биржи за полчаса после появления первых сообщений котировки потеряли 15%, к 16:00 откатившись до отметки 182,76 руб. Объем торгов за это время составил 4,5 млрд руб. В дальнейшем котировки оставались в районе 190 руб. при сохранении высокой активности торгов. По итогам основной сессии объем торгов составил 19 млрд руб., что сопоставимо с объемом торгов в предыдущий месяц. Котировки остановились на отметке 182 руб., что почти на 19,5% ниже закрытия предыдущего дня.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая, Халиль Аминов, Кирилл Балабанов