Липецкий министр экономического развития уходит в отставку

Кирилл Дождиков покидает пост министра экономического развития Липецкой области. Он принял такое решение «в связи с переходом на новое место работы». Об этом сообщили в правительстве региона. Там отказались назвать «Ъ-Черноземье» имя нового министра, пока не будут подписаны документы о его назначении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дождиков

Фото: Правительство Липецкой области Кирилл Дождиков

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Дождиков начал работать в облправительстве в августе 2019 года. Тогда он занял должность замначальника управления экономики. В 2021 году возглавил ведомство, а в январе 2025-го был назначен профильным министром.

В конце 2024 года депутаты липецкого облсовета приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым в правительстве региона появились министерства и министры. Губернатор Игорь Артамонов утвердил переименование исполнительных органов в середине января. После этого произошел ряд кадровых изменений. Так, в конце января замминистра образования Липецкой области был назначен экс-глава тамбовского фонда капремонта Илья Абрамов. В середине марта первым заместителем министра региональной безопасности стал Павел Чеченев. Тогда же Анна Маркова была утверждена на посту министра здравоохранения. Должность министра строительства покинул Алексей Костин — в середине марта его сменил бывший вице-мэр Липецка Николай Дергунов.

Алина Морозова