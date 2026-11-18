Московское «Динамо» расторгло контракт с отстраненным главным тренером Тамбиевым
Леонид Тамбиев покинул пост главного тренера московского «Динамо». О расторжении контракта сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Договор расторгнут «по обоюдному согласию сторон». Специалист возглавил команду в апреле. 9 ноября «Динамо» на неопределенный срок отстранило Леонида Тамбиева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ореховский, под его руководством клуб одержал победу во всех трех матчах.
После выездного матча с нижегородским «Торпедо», в котором «Динамо» уступило со счетом 3:4, Леонид Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками. Специалист сказал, что недовольные фанаты «подрывают авторитет тренера» и «очень некрасиво себя ведут». Также он заявил, что они «могут не ездить» на гостевые игры команды. По информации «Спорт-Экспресса», тренер направил в КХЛ жалобу на «Динамо» и болельщиков.
Ранее в КХЛ Леонид Тамбиев руководил владивостокским «Адмиралом». В сезоне-2022/23 клуб впервые за шесть лет дошел до второго раунда play-off.
После 29 матчей «Динамо» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда на своем льду примет столичный ЦСКА.