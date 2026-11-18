После выездного матча с нижегородским «Торпедо», в котором «Динамо» уступило со счетом 3:4, Леонид Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками. Специалист сказал, что недовольные фанаты «подрывают авторитет тренера» и «очень некрасиво себя ведут». Также он заявил, что они «могут не ездить» на гостевые игры команды. По информации «Спорт-Экспресса», тренер направил в КХЛ жалобу на «Динамо» и болельщиков.