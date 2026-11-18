Что говорил президент Путин на саммите АТЭС. Главное
Отношения с Китаем
Взаимный турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму увеличился сразу на 43%.
Более 60 тыс. студентов из Китая учатся в России, а в КНР — 20 тыс. россиян.
Шэньчжэнь является витриной образовательного и научного развития КНР. Город стал зримым успехом Китая.
Университет МГУ-ППИ (МГУ и Пекинского политехнического института — «Ъ») а стал флагманом сотрудничества РФ и КНР.
Сотрудничество в образовании и науке входит в число приоритетов отношений России и Китая.
Растет число россиян, изучающих китайский язык, их уже свыше 100 тыс. человек.
Россия ожидает большой потенциальной пользы от предстоящей трехстронней встречи с лидерами Китая и США которая запланирована на полях саммита АТЭС.
«Московские сезоны» в Шэньчжэне вызвали интерес у жителей.
Россия и Китай конструктивно подходят к формированию многополярного мира.
Товарооборот РФ и КНР в 2026 году покажет хорошую динамику роста.
Санкции
Россия стала рекордсменом по числу введенных против страны санкций.
Санкции подтолкнули РФ к укреплению технологического суверенитета.
Россия достойно прошла испытание санкциями, наладила выпуск передовых товаров.
Экономика
Экономика России не просто растет, качественно меняется сама ее структура.
ВВП РФ за последние три года увеличился более чем на 10% и продолжает расти.
Безработица в РФ находится на низком уровне — 2,3%.
Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году и рассчитывает на поддержку.
Государственный долг России является одним из самых низких в мире и находится в пределах 17% ВВП.
Инфляция в России находится под контролем.
Россия сейчас — первая экономика Европы.
Внешняя торговля и инвестиции
Предстоящий старт единого преференциального режима на Дальнем Востоке является новым этапом в развитии этого макрорегиона.
Россия продолжит вносить вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности.
Россия — первая страна по объему экспортных поставок пшеницы и удобрений.
Контакты бизнеса и совместные проекты «армируют» отношения между странами АТЭС.
АТР для России — это значимое торгово-экономическое направление. Доля АТР во внешнеторговом обороте РФ на сегодняшний день составляет 53%.
Отношения с Евросоюзом
ЕС не смог адаптироваться к отказу от российских энергоресурсов.
Уровень жизни европейцев снижается.
ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция.
Запад наказал сам себя, отказав России в использовании доллара и евро.