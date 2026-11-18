Взаимный турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму увеличился сразу на 43%.

Более 60 тыс. студентов из Китая учатся в России, а в КНР — 20 тыс. россиян.

Шэньчжэнь является витриной образовательного и научного развития КНР. Город стал зримым успехом Китая.

Университет МГУ-ППИ (МГУ и Пекинского политехнического института — «Ъ») а стал флагманом сотрудничества РФ и КНР.

Сотрудничество в образовании и науке входит в число приоритетов отношений России и Китая.

Растет число россиян, изучающих китайский язык, их уже свыше 100 тыс. человек.

Россия ожидает большой потенциальной пользы от предстоящей трехстронней встречи с лидерами Китая и США которая запланирована на полях саммита АТЭС.

«Московские сезоны» в Шэньчжэне вызвали интерес у жителей.

Россия и Китай конструктивно подходят к формированию многополярного мира.