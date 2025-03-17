Липецкий минстрой возглавит Николай Дергунов

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», Александр Костин покидает пост министра строительства и архитектуры Липецкой области. С 18 марта исполнение обязанностей главы ведомства возложат на его заместителя Николая Дергунова. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дергунов

Фото: горсовет Липецка Николай Дергунов

Фото: горсовет Липецка

Господин Дергунов с апреля 2023 года был вице-мэром Липецка, получил эту должность, когда городом руководила Евгения Уваркина (сейчас — сенатор от региона). 31 января 2025-го стало известно, что он покидает администрацию облцентра.

В начале февраля Николай Дергунов приступил к обязанностям замминистра строительства и архитектуры региона.

Алина Морозова