Замминистра безопасности Липецкой области станет Павел Чеченев

На пост первого заместителя министра региональной безопасности Липецкой области с 19 марта назначен Павел Чеченев. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Чеченев

Фото: Правительство Липецкой области Павел Чеченев

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Чеченев родился в 1979 году. Окончил юрфак Воронежского госуниверситета и экономфак РАНХИГС. С 2007 года занимал должности от консультанта инспекторского отдела антикоррупционного управления облправительства до первого заместителя начальника управления контроля и протокола губернатора Липецкой области.

Егор Якимов