Замминистра безопасности Липецкой области станет Павел Чеченев
На пост первого заместителя министра региональной безопасности Липецкой области с 19 марта назначен Павел Чеченев. Об этом сообщили в облправительстве.
Павел Чеченев
Фото: Правительство Липецкой области
Господин Чеченев родился в 1979 году. Окончил юрфак Воронежского госуниверситета и экономфак РАНХИГС. С 2007 года занимал должности от консультанта инспекторского отдела антикоррупционного управления облправительства до первого заместителя начальника управления контроля и протокола губернатора Липецкой области.