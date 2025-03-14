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Замминистра безопасности Липецкой области станет Павел Чеченев

На пост первого заместителя министра региональной безопасности Липецкой области с 19 марта назначен Павел Чеченев. Об этом сообщили в облправительстве.

Павел Чеченев

Павел Чеченев

Фото: Правительство Липецкой области

Павел Чеченев

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Чеченев родился в 1979 году. Окончил юрфак Воронежского госуниверситета и экономфак РАНХИГС. С 2007 года занимал должности от консультанта инспекторского отдела антикоррупционного управления облправительства до первого заместителя начальника управления контроля и протокола губернатора Липецкой области.

Егор Якимов