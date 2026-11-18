«Яндекс» разработал «Компас» для помощи водителям при сбоях навигации
«Яндекс» создал «Компас» — устройство, которое при нестабильной геолокации помогает точнее установить координаты автомобиля и направление движения. О разработке Forbes рассказала пресс-служба компании. Испытания уже идут в 10 тыс. машин такси. Таксопаркам и водителям такси устройства предоставляют бесплатно.
Через диагностический разъем автомобиля «Компас» считывает скорость вращения колес, а гироскоп и акселерометр определяют направление движения. Эти сведения по Bluetooth получает приложение «Яндекс Про». Для расчета текущих координат алгоритм сопоставляет их с последними доступными сигналами геолокации и информацией о точках Wi-Fi со смартфона.
«Уже на этапе тестов мы видим, что "Компас" помогает снизить отмены заказов из-за того, что пассажиры и водители не могут найти друг друга»,— рассказал руководитель проекта Александр Малайрев. По его словам, компания получает тысячи обращений в поддержку с просьбами помочь найти водителя при сбоях геолокации.
В отличие от смартфона, наклон которого водитель может менять, «Компас» закреплен в автомобиле и получает данные напрямую от машины. Компания сама разработала его техническую часть, прошивку и алгоритмы. В дальнейшем «Яндекс» намерен расширить применение устройства и создавать другие решения на основе инерциальной навигации, в том числе для владельцев личных авто.