В отличие от смартфона, наклон которого водитель может менять, «Компас» закреплен в автомобиле и получает данные напрямую от машины. Компания сама разработала его техническую часть, прошивку и алгоритмы. В дальнейшем «Яндекс» намерен расширить применение устройства и создавать другие решения на основе инерциальной навигации, в том числе для владельцев личных авто.