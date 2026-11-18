Также генеральный секретарь РФС поделился информацией о результатах переговоров. «Мы приняли участие в турнире среди игроков до 15 лет, официальном турнире Международной федерации футбола (FIFA). Не встретили ни одной негативной реакции, все были готовы с нами играть. Все ребята, кто участвовал в турнире, убедились, что футбол побеждает. Завязывались знакомства, всем было все равно, кто из какой страны»,—добавил функционер. В октябре этого года сборная России по футболу до 15 лет приняла участие в чемпионате мира и фестивале FIFA, где среди 189 национальных сборных стала 19-й.