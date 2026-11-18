РФС продолжает вести переговоры о возвращении российских футбольных команд
Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о допуске клубов и сборных страны к международным соревнованиям, однако против возвращения выступают национальные федерации. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, слова которого приводит ТАСС.
По словам господина Митрофанова, РФС «важно побеждать на уровне судебных инстанций». В пример он привел решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к участию в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). «Решение CAS по хоккеистам важно для всего российского спорта. Понятно, что процесс практической реализации этого решения еще идет и идет непросто. В 2022-м CAS было принято бессрочное решение по российскому футболу, но оно было не в нашу пользу»,— подчеркнул Митрофанов.
Также генеральный секретарь РФС поделился информацией о результатах переговоров. «Мы приняли участие в турнире среди игроков до 15 лет, официальном турнире Международной федерации футбола (FIFA). Не встретили ни одной негативной реакции, все были готовы с нами играть. Все ребята, кто участвовал в турнире, убедились, что футбол побеждает. Завязывались знакомства, всем было все равно, кто из какой страны»,—добавил функционер. В октябре этого года сборная России по футболу до 15 лет приняла участие в чемпионате мира и фестивале FIFA, где среди 189 национальных сборных стала 19-й.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с февраля 2022 года.