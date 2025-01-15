В липецком правительстве появились министерства и министры

Исполнительные органы Липецкой области переименованы указом губернатора Игоря Артамонова. Теперь действующие начальники управлений стали министрами, возглавляющими профильные министерства. Также введены должности замминистров. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Изменения обусловлены приведением регионального законодательстве в соответствие с федеральным. Их реализация будет осуществляться в пределах средств облбюджета на 2025 год.

Законопроект был принят депутатами облсовета в конце декабря прошлого года. За такое решение проголосовали 26 парламентариев, еще восемь высказались против, один воздержался.

Таким образом, в Черноземье департаменты остались только в структуре правительства Орловской области. В 2021-м году первой в макрорегионе соответствующую реформу провела Белгородская область. В 2022 году министерства появились в Тамбовской и Курской областях. Воронежская область реформировала структуру облправительства в 2023 году.

Анастасия Колпачева