Трамп и Си Цзиньпин обнялись при встрече в аэропорту Шэньчжэня
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил в аэропорту Шэньчжэня президента США Дональда Трампа, приехавшего на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает «Синьхуа».
Си Цзиньпин ожидал американского президента у самолета. После того, как господин Трамп спустлся по трапу, они поприветствовали друг друга и обнялись. В Китай американский президент прилетел после визита на Филиппины.
На 19 ноября намечены переговоры Си Цзиньпина, Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что им «есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире».