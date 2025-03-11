Анна Маркова возглавила минздрав Липецкой области без приставки и.о.

Анна Маркова стала министром здравоохранения Липецкой области без приставки и.о. — документ о назначении подписал губернатор Игорь Артамонов, сообщили в региональном правительстве.

Госпожа Маркова была назначена и.о. начальника управления здравоохранения 28 декабря 2023 года. С тех пор ее кандидатура находилась на согласовании в министерстве здравоохранения России. В январе 2025 года, когда в правительстве Липецкой области появились министерства, она стала и.о. министра.

Анне Марковой 40 лет, она родилась в селе Доброе Липецкой области. В 2008 году закончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко. Работала терапевтом в липецких больнице №1 и поликлинике №6, заведующей отделением поликлиники горбольницы №3 «Свободный Сокол» и главным врачом поликлиники №2. В октябре 2023 года была назначена на должность заместителя начальника облздрава. .

На посту главы ведомства она сменила Юрия Шуршукова, который теперь руководит Липецким медицинским колледжем.

В конце февраля детским омбудсменом Липецкой области стала Оксана Хлякина.

Юрий Голубь