Ушаков анонсировал «полноценный разговор» Путина с Трампом на саммите АТЭС
Ушаков: Путин и Трамп несколько раз пообщаются на саммите АТЭС
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп несколько раз пообщаются на саммите АТЭС, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, господа Путин и Трамп могут встретиться уже сегодня вечером на торжественном обеде.
«У них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках, или будут просто разговаривать, стоя и глядя в глаза друг другу. Встреча будет»,— рассказал господин Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. На 19 ноября были запланированы трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Их повестка официально не раскрывалась. Господин Путин говорил, что ожидает от встречи «большую потенциальную пользу». Господин Трамп также хотел бы провести отдельную встречу с российским президентом.