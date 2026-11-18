Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп несколько раз пообщаются на саммите АТЭС, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, господа Путин и Трамп могут встретиться уже сегодня вечером на торжественном обеде.