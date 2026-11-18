С октября 2025 по сентябрь 2026 года замороженная красная рыба подорожала на 21%, охлажденная — на 9%, соленая, копченая и вяленая — на 6%, следует из подсчетов исследовательской компании ICMR, с которыми ознакомился «Ъ». В NTech заявили, что средняя стоимость реализации красной рыбы в рознице в этот период выросла на 5,9% в годовом выражении, до 1,2 тыс. руб. за 1 кг.