Замороженная красная рыба за год подорожала в России на 21%
С октября 2025 по сентябрь 2026 года замороженная красная рыба подорожала на 21%, охлажденная — на 9%, соленая, копченая и вяленая — на 6%, следует из подсчетов исследовательской компании ICMR, с которыми ознакомился «Ъ». В NTech заявили, что средняя стоимость реализации красной рыбы в рознице в этот период выросла на 5,9% в годовом выражении, до 1,2 тыс. руб. за 1 кг.
Как пояснили в Рыбном союзе, розничные цены на икру и красную рыбу растут из-за низких результатов лососевой путины на Дальнем Востоке.
Итоговый вылов в этом году составил около 100 тыс. т при первоначальном прогнозе 227 тыс. т. Дополнительно на цены влияет рост себестоимости из-за подорожания топлива, логистики и промыслового оборудования. В союзе допустили, что еще одним фактором стало расширение ветеринарного и другого контроля, что сократило долю дешевого нелегального продукта.