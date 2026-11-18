Semafor: часть совета директоров Nvidia настаивает на возвращении Хуанга
Отдельные члены совета директоров американской технологической компании Nvidia продолжают настаивать на том, чтобы Дженсен Хуанг вернулся на должность генерального директора. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания утверждают, что предприниматель встречался как минимум с одним членом совета директоров и обсуждал свое возвращение на пост. Вскоре после этой встречи он заявил о готовности вернуться в компанию, если совет директоров сочтет это «наилучшим решением в интересах наших акционеров, наших сотрудников, компании и Америки».
Nvidia — ведущий производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и программного обеспечения. Ее разработки применяются в искусственном интеллекте, высокопроизводительных вычислениях, беспилотных и других технологиях. Совет директоров компании уволил Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров.
Этому предшествовали публикации американских СМИ о любовницах предпринимателя. Одну из них ФБР подозревает в работе на спецслужбы Китая. Речь идет об Элис Хуанг — бывшей руководительнице сингапурского провайдера облачных вычислений Megaspeed, для работы которого использовались графические процессоры Nvidia. Американская разведка считает, что Элис Хуанг могла способствовать серому импорту оборудования в КНР.