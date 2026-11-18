Это была уже третья личная встреча Путина и Си Цзиньпина с начала года. На 19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что украинское урегулирование станет одной из тем этих переговоров.