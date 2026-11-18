Путин и Си Цзиньпин обсудили украинское урегулирование на встрече в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в китайском Шэньчжэне на саммите АТЭС обсудили украинского урегулирование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам господина Пескова, Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о недавних переговорах в Москве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, спецпосланниками президента США Дональда Трампа, передает «РИА Новости».
Это была уже третья личная встреча Путина и Си Цзиньпина с начала года. На 19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что украинское урегулирование станет одной из тем этих переговоров.