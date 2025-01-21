Экс-глава тамбовского ФКР стал липецким замминистра образования

Заместителем министра образования Липецкой области назначен Илья Абрамов, ранее возглавлявший Фонд капитального ремонта (ФКР) Тамбовской области. Он работает на новой должности с прошлой недели, рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Абрамов

Фото: Фонд капитального ремонта Тамбовской области Илья Абрамов

Фото: Фонд капитального ремонта Тамбовской области

Господин Абрамов руководил тамбовским ФКР с сентября 2022 года по июнь 2024-го. На этом посту его сменила Анна Курманова. До этого чиновник работал в фонде капремонта Липецкой области.

В конце декабря 2024 года депутаты липецкого облсовета приняли законопроект о реформе структуры правительства региона. На прошлой неделе управления в нем заменили на профильные министерства, которые возглавили министры.

Алина Морозова