Заксобрание одобрило слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа

Депутаты заксобрания 27 марта одобрили объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа в двух чтениях. Вопрос приняли без доклада и замечаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из законопроекта о слиянии Нижнего Новгорода с Кстовским округом Фото: из законопроекта о слиянии Нижнего Новгорода с Кстовским округом

Ранее на комитете по госвласти депутаты не получили понятного ответа зачем это делают.

Также к законопроекту были замечания государственно-правового управления, прокуратуры и Минюста. Последний указал, что надо дополнить закон «прямым указанием на вхождение в состав территории городского округа город Нижний Новгород городского населенного пункта город Нижний Новгород». На это же указывало и ГПУ.

Прокурор указал на неоднозначное применение положений закона, так как существующий муниципалитет городской округ город Нижний Новгород и вновь образуемый имеют идентичные названия. В связи с последним замечанием подготовили ряд поправок. Замечания Минюста и ГПУ в поправках не учтены.

Высказался на пленарном заседании лишь депутат Евгений Бабаев. Он сказал, что это благоприятно скажется на развитии Кстовского округа, и предложил в дальнейшем присоединить к Нижнему Новгороду еще и Балахнинский округ. Депутаты проголосовали единогласно. Кто-то из зала пошутил, что может сегодня сразу проголосовать и за Балахну.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициатором объединения выступил кстовский глава Иван Уланов. В обоих округах провели публичные слушания: в Нижнем Новгороде за слияние выступило подавляющее большинство участников, у кстовчан разница была в четыре голоса. Местные парламенты проголосовали за объединение в конце декабря.

Процесс слияния продлится еще несколько месяцев. В сентябре должны пройти выборы в гордуму из 39 депутатов. Эта дума будет утверждать устав нового муниципалитета, а также главу города. В связи с изменениями в федеральном законодательстве кандидатов на должность главы теперь сможет предлагать только губернатор. Нынешнего мэра Юрия Шалабаева дума выбирала из кандидатур, прошедших конкурс.

Также сегодня депутаты приняли закон о запрете городу областного значения самостоятельно утверждать внутригородское деление, теперь его тоже будет утверждать заксобрание.

Ирина Швецова