Власти «забыли» про Нижний Новгород в законе о его слиянии с Кстовом

Государственно-правовое управление заксобрания нашло юридические замечания к законопроекту о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа, подготовленного правительством Нижегородской области. Отзыв ГПУ на проект закона имеется в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из законопроекта о слиянии Нижнего Новгорода с Кстовским округом Фото: из законопроекта о слиянии Нижнего Новгорода с Кстовским округом

В нем, в частности, говорится, что «в статье 2 проекта закона в составе территории вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород не указан населенный пункт город областного значения Нижний Новгород».

Начало статьи закона про «нижегородскую» часть нового муниципалитета сформулировано правительством так: «В состав территории вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород входят: 1) территория административно-территориального образования город областного значения Нижний Новгород, имеющего следующее административно-территориальное деление <…>». Далее идет перечисление восьми районов города с указанием сельских населенных пунктов, которые в них входят.

В «кстовской» части статьи про город Кстово не забыли: «<…> территория административно-территориального образования Кстовский район, в состав которого входят городской населенный пункт город Кстово и сельские населенные пункты <…>».

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство региона готовило законопроект о слиянии муниципалитетов 2,5 месяца. Депутаты обоих муниципалитетов одобрили объединение в декабре 2024 года, законопроект поступил в региональный парламент только в марте.

Галина Шамберина