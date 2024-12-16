В городском окружении

В Нижнем Новгороде и Кстовском округе 16 декабря с разницей в два часа прошли публичные слушания по вопросу объединения муниципалитетов. В областном центре большинство участников поддержали инициативу расширения его территории в три раза за счет соседнего округа, а единичных оппонентов записали в «оппозицию». В Кстове голоса разделились примерно пополам: многие граждане агитировали против присоединения к Нижнему Новгороду. Окончательное решение примут депутаты муниципальных представительных органов: мнение граждан носит для них лишь рекомендательный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голоса кстовчан «за» и «против» объединения муниципалитетов разделились примерно поровну

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Голоса кстовчан «за» и «против» объединения муниципалитетов разделились примерно поровну

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В нижегородской думе состоялись публичные слушания по объединению областного центра и Кстовского муниципального округа в единый городской округ Нижний Новгород. Его территория 410 кв. км за счет соседнего муниципалитета увеличится втрое (площадь Кстовского округа 1225 кв. км). В Нижнем Новгороде в слушаниях участвовали 386 человек, в том числе по видеосвязи, но явно против объединения выступили единицы. Замглавы городской администрации Леонид Стрельцов назвал «фейками» негативную информацию об объединении и призвал «не поддаваться на провокации». Одной из основных целей увеличения Нижнего Новгорода он назвал рост возможностей для привлечения федеральных средств на общие инфраструктурные проекты.

Против выступила градозащитник Анна Давыдова, считающая, что жители сельской местности потеряют свои льготы. Директор департамента по соцполитике Галина Гуренко заверила, что все льготы сохранятся: кстовские деревни и поселки сохранят свой прежний статус, только в составе городского округа. Еще одним противником объединения был мужчина, представившийся диктором по профессии. Он вспомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с присоединения Сокольского района к Нижегородской области, которое тогдашний губернатор Борис Немцов прорабатывал около года.

Новое объединение он назвал поспешным, со слабой аргументацией. Например, непонятно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте из Нижнего Новгорода в нынешнее Кстово: 40 руб. по городскому тарифу или 200 руб. по межмуниципальному и где дефицитный бюджет возьмет средства на субсидирование пассажирских перевозок. Депутат Павел Пашинин назвал оратора и Анну Давыдову «дуэтом оппозиционеров», представляющим мнение менее 1% от присутствующих.

Остальных участников интересовало, как в «Большом Нижнем Новгороде» будут убирать улицы, отлавливать собак, следить за благоустройством и так далее.

Представители мэрии отвечали, что будет плановая работа, как и в любом другом районе города. Относительно тарифов чиновники пояснили, что их устанавливает РСТ для каждой ресурсоснабжающей организации, от МСУ они не зависят. Земельный налог для нижегородцев и кстовчан сейчас одинаков, а налог на имущество кадастровой стоимостью до 10 млн руб. в Нижнем Новгороде даже меньше. В установленных на региональном уровне мерах соцподдержки ничего не поменяется, но кстовчане смогут получать муниципальные льготы, претендовать на городские гранты, премии и стипендии. Некоторые горожане опасались, что с приходом кстовских детей в нижегородские школы они будут переполнены.

Директор департамента образования Владимир Радченко пояснил, что закрепление школ за микроучастками действительно пересмотрят, при этом будет учитываться вместимость школ.

В Кстове общественные слушания прошли более бурно. В фойе ДК нефтехимиков стояли длинные очереди из желающих зарегистрироваться, в зал пускали по талонам. Глава МСУ Иван Уланов рассказал, что сейчас около 30 тыс. кстовчан работают в Нижнем Новгороде, из-за чего округ недополучает налогами около 400 млн руб. По его мнению, после объединения через своих депутатов в гордуме Нижнего Новгорода кстовчане смогут добиться выделения этих средств на свои нужды. Кроме того, в составе Нижнего Новгорода округ сможет участвовать в федеральных программах и претендовать на часть инфраструктурных бюджетных кредитов.

Участники возмущались тем, что решение о присоединении к Нижнему Новгороду было принято без референдума. Иван Уланов на это заявил, что по федеральному законодательству он не требуется.

Записавшиеся на выступления граждане призывали голосовать против присоединения. Кстовский депутат Олег Захаров сообщил, что, по его данным, жители деревень могут потерять все сельские льготы, а медики — выплаты подъемных за работу на селе. Иван Уланов это отрицал. Некоторые собравшиеся не верили в то, что Нижний Новгород вернет Кстову пресловутые 400 млн руб. доходов, а скорее оставит их себе большинством депутатских голосов. В итоге за объединение муниципалитетов в Кстове проголосовали 195 человек, против — 191.

Во время подсчета голосов противники заявили, что голосование прошло с нарушениями, местная власть привела подконтрольных бюджетников, поэтому необходимо создать комиссию. Организаторы слушать их не стали, Иван Уланов назвал слушания состоявшимися. Кстовский совет депутатов намерен собраться на заседание об объединении уже 24 декабря. В гордуме Нижнего Новгорода пока дат голосования не называли. Спикер гордумы Евгений Чинцов напомнил, что итоговый документ по результатам слушаний примет оргкомитет с учетом высказанных замечаний и предложений.

Однако протоколы слушаний будут носить рекомендательный характер для депутатов обоих муниципалитетов, когда они будут принимать окончательное решение объединяться или нет.

Ирина Швецова, |Андрей Репин