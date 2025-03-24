Никто не знает зачем

Комитет по госвласти в заксобрании Нижегородской области счел необходимым доработать законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова. Пока они одобрили его только в первом чтении. В объяснениях областного правительства они не нашли ответов на вопрос о том, для чего это объединение проводится и что оно даст простым жителям двух муниципальных образований. Депутатов не устроили тезисы о том, что план развития нового муниципального образования будет обсуждаться уже постфактум. Они предложили областным чиновникам к очередному заседанию областного парламента 27 марта более четко обосновать необходимость объединения двух муниципалитетов.

Председатель комитета по госвласти Владимир Паков (на фото) предложил доработать закон об объединении Нижнего Новгорода и Кстова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты нижегородского заксобрания, члены комитета по госвласти одобрили в первом чтении проект областного закона об объединении Кстовского муниципального округа и Нижнего Новгорода. Директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко напомнил, что инициатива об объединении принадлежит администрации Кстовского округа. Как писал «Ъ-Приволжье», в конце ноябре в Кстове совет депутатов одобрил эту инициативу и сразу направил соответствующее предложение в гордуму Нижнего Новгорода. В декабре в Кстове и Нижнем Новгороде прошли публичные слушания по поводу предстоящего объединения.

Позже слияние поддержали депутатские собрания двух муниципалитетов, а областное правительств начало разработку регионального законопроекта, в котором говорится о создании единого округа, увеличении избирательных округов и количества депутатов в гордуме Нижнего Новгорода. В соответствии с федеральным законодательством, преобразование муниципальных образований проводится региональными законами.

В предложенном законопроекте, в частности, говорится, что в гордуме Нижнего Новгорода после объединения должно появиться четыре новых депутата, которые будут представлять Кстово.

На проведение выборов, которые должны состояться осенью 2025 года, потребуется дополнительное финансирование. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, общая потребность в расходах на проведение выборов в гордуму с учетом увеличения числа депутатов с 35 до 39 составит 300 млн руб.

Глава фракции КПРФ Роман Кабешев попросил господина Литвиненко напомнить, сколько нижегородцев участвовало в общественных слушаниях по поводу предстоящего «судьбоносного» объединения. Представитель областного правительства затруднился назвать точное число, то отметил, что слушания прошли в соответствии с законодательством. «Соответственно, они явились основанием для того, чтобы депутатские объединения двух муниципалитетов приняли решение о слиянии. У правительства и губернатора нет оснований ставить под сомнение эти решения. Думаю, что у заксобрания таких оснований также нет»,— отметил господин Литвиненко.

Председателя общественного совета при заксобрании Виктор Лунин интересовало, что объединение двух муниципалитетов даст обычным гражданам: «Видимо у правительства есть какие-то виды на развитие дорог, жилья, социальной сферы. Хотелось бы понять, какие плюсы люди будут иметь от этого объединения».

«Однозначно ответить сейчас не получится. Эти вопросы будут детально прорабатываться вновь сформированной гордумой и администрацией нового округа совместно с правительством»,— заявил Леонид Литвиненко.

По его словам, расчет был на то, что вопросы, связанные с транспортной доступностью, введением новых мер социальной поддержки и сохранением льгот будут обсуждаться после проведения преобразования.

«Мне кажется, что ответ на этот вопрос должен быть готов к заседанию законодательного собрания 27 марта. Правительство обязано дать ответ на вопрос — зачем это надо, для чего. Если мы сейчас проведем объединение, а после этого проработаем, что нам это даст — это слабая позиция»,— отметил председатель бюджетного комитета Александр Шаронов.

Объяснить необходимость объединения двух муниципалитетов вызвался глава кстовской администрации Иван Уланов. Он в частности, рассказал, что на территории Кстовского округа фактически проживает порядка 50 тыс. человек, не зарегистрированных на его территории. Кроме того, значительная часть жителей округа работают в Нижнем Новгороде, из-за чего Кстово в год недополучает налоговых отчислений на сумму 400–500 млн руб.

«При собираемости из внутренних источников на уровне 2 млрд руб. это около 20–25% дополнительного финансирования. Основная задача объединения муниципалитетов — выравнивание бюджетной обеспеченности на каждого жителя обоих муниципалитетов. Основная задумка именно в этом»,— отметил господин Уланов.

Александр Шаронов в ответ на это отметил, что после объединения незарегистрированные в округе жители такими и останутся, ничего не изменится: «Те расчеты, которые ведутся между бюджетами, останутся с той же базой данных. Перераспределения бюджетной обеспеченности не произойдет. Как не было денег на этой территории, так и не будет. Если эта логика все же сработает, то объединение невыгодно жителям ныне действующего Нижнего Новгорода. Получается, что НДФЛ, который платят люди в Нижнем Новгороде, должен будет переходить в Кстово».

Роман Кабешев в конце обсуждения отметил, что считает законопроект недоработанным. По его словам, четких ответов на вопросы зачем необходимо объединение Кстова и Нижнего Новгорода и что оно даст жителям муниципалитетов, пока нет.

После этого председатель комитета по госвласти Владимир Паков предложил рекомендовать заксобранию принять закон только в первом чтении, после чего отправить его на доработку. Областной парламент рассмотрит его 27 марта.

Анастасия Титова, Андрей Репин