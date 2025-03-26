Кремль осудил задержание главы Гагаузии в Молдавии

В Молдавии используют «методы самого неприкрытого нажима» на политиков, которые хоть «как-то популярны» и составляют конкуренцию президенту Майе Санду, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал задержание в аэропорту Кишинева главы Гагаузии Евгении Гуцул.

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По мнению господина Пескова, молдавские власти «выходят за рамки всех демократических норм и принципов». Он считает, что они во многом копируют манеру поведения соседней Румынии, где «попрали демократию» в случае с задержанием кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, которого не допустили до участия в выборах.

«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия. Считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Автономная Гагаузия не включена в состав правительства Молдавии. Евгения Гуцул возглавляет ее с 19 июля 2023 года. Она выступает за улучшение отношений с Россией, а власти Молдавии — за евроинтеграцию. Госпожу Гуцул обвиняли в получении и переправке денег из РФ для финансирования неконституционной партии «Шор», рассмотрение дела в отношении нее неоднократно переносили. Евгению Гуцул задержали вчера, 25 марта. Причиной молдавская прокуратура назвала запрет на выезд из страны.