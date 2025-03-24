Гренландия возмущена предстоящим приездом второй леди и Майка Уолца на остров

Супруга вице-президента США Уша Вэнс посетит на этой неделе Гренландию в составе высокопоставленной американской делегации. По данным The Guardian, вместе с ней на остров отправятся советник по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Padilla / AP Фото: Thomas Padilla / AP

В сообщении Белого дома говорится, что госпожа Вэнс прилетит на Гренландию в четверг, 27 марта, чтобы осмотреть памятные места, познакомиться с историческим наследием острова и принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в интервью гренландской газете Sermitsiaq назвал приезд американской делегации, а особенно визит господина Уолца на остров, «провокацией». «Единственная цель поездки — продемонстрировать нам свою силу, и этот сигнал стоит четко понять,— сказал премьер-министр.— Он — доверенное лицо и ближайший советник Трампа, и его присутствие в Гренландии само по себе заставит американцев поверить в миссию Трампа, а после визита давление на нас только усилится».

Дональд Трамп неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США. 5 марта на выступлении в Конгрессе он заверил, что Вашингтон «так или иначе» завладеет островом. Глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов ранее предупредил, что претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут привести к войне между Копенгагеном и Вашингтоном.

Кирилл Сарханянц