На выборах в Гренландии лидируют сторонники независимости от Дании

На выборах в Гренландии с 29,9% голосов побеждает оппозиционная партия «Демократы», следует из предварительных данных на сайте по выборам в различные органы автономии Valg.gl. Партия выступает за проведение референдума о независимости острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

За «Демократами» следует партия «Веха» с 24,5% голосов. На третьем месте — «Народное сообщество» (21,4%). Эта партия также выступает за независимость и уже пообещала в случае победы назначить референдум по вопросу отделения от Дании.

Парламентские выборы в Гренландии прошли 11 марта. В этом году голосование привлекает особое внимание из-за заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что он хочет присоединить остров к США. В январе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что власти королевства готовы признать независимость Гренландии, но вместе с тем маловероятно, что остров станет частью США.

В соответствии с соглашением с Данией от 2009 года Гренландия имеет право провозгласить независимость на законных основаниях, но только после проведения референдума. Согласно опросам, большинство местного населения в целом поддерживает идею независимости от Дании.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Гренландия выбирает место в мире».