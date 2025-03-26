Оренбургский губернатор Паслер возглавил Свердловскую область

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио главы Свердловской. Тот согласился. Указ о его назначении опубликован на сайте Кремля.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион»,— сказал президент.

Глава государства отметил, что Денис Паслер хорошо знает регион. В 2012-2016 годах он был на посту председателя правительства Свердловской области.

В ответ на предложение Владимира Путина господин Паслер попросил немного подготовиться к новой должности, «два-три месяца». «И потом попроситься к вам на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью обратиться»,— заключил Денис Паслер.

На этой должности Денис Паслер сменит Евгения Куйвашева, который возглавлял Свердловскую область с 2012 года. Предыдущий пост господина Паслера займет Евгений Солнцев, глава правительства ДНР. Ранее «Ъ» сообщал о вероятности такого назначения.

19 марта СМИ писали о возможной отставке Евгения Куйвашева и назначении на его место Дениса Паслера. Однако на следующий день в правительстве опровергли эту информацию. Уточнялось, что полномочия обоих губернаторов заканчиваются в 2027 году.