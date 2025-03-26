Итоги 12-летнего правления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область 29 мая 2012 года (с 14 мая — в качестве врио) и проработал губернатором 12 лет 10 месяцев и 12 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За время его правления население региона сократилось на 2,2% — с 4,3 млн человек в 2011 году (5-е место) до 4,2 млн человек на 1 января 2025 года (5-е место).

Рождаемость снизилась на 34,8% — с 13,5 на 1 тыс. населения за 2011 год (29-е место) до 8,8 за 2024 год (23–25-е место). Смертность за тот же период уменьшилась на 2,8% — с 14,1 на 1 тыс. населения за 2011 год (44-е место) до 13,7 за 2024 год (44–45 место).

Уровень безработицы сократился на 5,8 п.п.— с 7,2% по итогам 2011 года (45–47-е место) до 1,4% за 2024 год (8–10-е место). Среднемесячная зарплата увеличилась в 3,5 раза — с 22,2 тыс. руб. в 2011 году (24-е место) до 78,4 тыс. руб. за 2024 год (23-е место). Средняя пенсия также увеличилась в 2,3 раза — с 8,5 тыс. руб. в 2011 году (20-е место) до 24,3 тыс. руб. в 2024-м (19-е место) (по данным соцфонда на 1 января 2025-го).

Валовой региональный продукт Свердловской области за 2011 год составил 1,3 млрд руб., за 2023 год — более 4,1 млрд руб. В 2011 году в регионе бюджет был исполнен из расчета доходов 154,4 млрд руб., расходов — 145,4 млрд руб., профицит — 9 млрд руб. Прогнозируемый общий объем доходов региона в 2025 году — 446,8 млрд руб., расходов — 490,8 млрд руб., дефицит — 44 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2011 году составлял 106,3%, в 2024 году — 104,7%.

Количество зарегистрированных преступлений в Свердловской области сократилось на 36,1% — с 1798 на 100 тыс. человек в 2011 году (49-е место) до 1149 — в 2024 году (24-е место).