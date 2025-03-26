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Коммерсантъ FM
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Чем известен новый врио главы Свердловской области Денис Паслер

26 марта президент Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Денис Паслер в 2014 году

Денис Паслер в 2014 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Денис Паслер в 2014 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Паслер Денис Владимирович родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске Свердловской области. Окончил Уральский государственный горный университет (2001).

Карьеру начал на шахте Североуральского бокситового рудника. Работал на Североуральском заводе ЖБИ, прошел путь от начальника отдела сбыта до директора. В 2004 году перешел в газовую отрасль, работал в «Краснотурьинскмежрайгазе» и «Серовмежрайгазе». Через год возглавил крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области ЗАО ГАЗЭКС.

В 2010–2012 годах — гендиректор ОАО «Екатеринбурггаз». Одновременно в 2009–2010 годах работал управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт».

В 2008-м начал политическую карьеру, став депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области. В 2011–2012 годах — депутат заксобрания Свердловской области, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 2012–2016 годах — председатель правительства Свердловской области, покинул пост по собственному желанию.

В 2017–2019 годах — и. о. гендиректора ПАО «Т Плюс», также был председателем правления.

В марте 2019-го указом президента был назначен врио губернатора Оренбургской области. В сентябре того же года выиграл на выборах, набрав 65,94% голосов избирателей. С 2020 года входит в Госсовет РФ. Награжден орденом Почета (2022).

Находится под санкциями Канады, Украины, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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