Чем известен новый врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев

26 марта президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Солнцев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Евгений Солнцев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Солнцев Евгений Александрович родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. Окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (2002) и аспирантуру Московского государственного строительного университета (2010). Выпускник «школы губернаторов» (образовательной программы на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС).

После окончания института работал мастером, прорабом. В 2004–2006 годах — замначальника, затем замуправляющего строительно-монтажного треста «Желдортрест» (филиал РЖД). В 2006–2008 годах занимал руководящие посты в «Росжелдорстрое» (РЖДС, филиал РЖД) и «Спецмостотресте» (филиал РЖДС).

В 2008–2014 годах — начальник сочинской Дирекции капитальной реконструкции и строительства объектов РЖД. В 2014-м возглавил иркутскую дирекцию, занимался реконструкцией БАМа. С 2016 года — начальник Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД. Впоследствии работал помощником министра строительства и ЖКХ России.

В июне 2022 года назначен зампредом правительства ДНР, в ноябре того же года — первым замглавы правительства республики. С марта 2023 года — премьер-министр ДНР. Входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России».

Награжден орденом Почета (2014), почетной грамотой президента РФ (2018). Кандидат технических наук, тема диссертации: «Методические основы территориально-пространственного развития объектов олимпийских поселений (на примере транспортной инфраструктуры олимпийских объектов г. Сочи)».