Еще один чиновник из ДНР может уйти в губернаторы

Донецкая народная республика (ДНР) может стать карьерным трамплином для очередного чиновника с «большой земли». По данным “Ъ”, в случае продолжения ротации глав регионов на повышение может уйти председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Солнцев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Евгений Солнцев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Напомним, ранее «Ведомости» анонсировали несколько губернаторских отставок в течение месяца. Среди возможных кандидатов «на вылет» газета называла руководителей, которые пока не получили благословения Владимира Путина на новый срок, а также допускала возможные «внеплановые» увольнения глав Свердловской области и Карелии Евгения Куйвашева и Артура Парфенчикова (полномочия обоих истекают в 2027 году). Позже РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что вместо господина Куйвашева уральский регион может возглавить нынешний оренбургский губернатор Денис Паслер.

Если в Оренбуржье действительно образуется вакансия, то на нее как раз и сможет претендовать господин Солнцев. Об этом “Ъ” сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил осведомленный источник в ДНР. По словам одного из собеседников “Ъ”, будучи выпускником «школы губернаторов», господин Солнцев давно стоит в очереди на повышение. Напомним, он пришел в правительство ДНР с позиции помощника главы Минстроя РФ летом 2022 года и работал под началом выходца из Минпромторга Виталия Хоценко, который уже в 2023-м возглавил Омскую область. Впрочем, решение о переводе Евгения Солнцева в другой регион не является окончательным, поскольку оно может болезненно отразиться на ситуации в самой ДНР, где «многое на нем держится», оговаривается собеседник “Ъ”.

Андрей Прах